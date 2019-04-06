Выпуск новостей за 11:00: Потери на фронте. Перекрытие дорог в Киеве
В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 11:00 – российские оккупационные войска 17 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один боец погиб. 6 и 7 апреля в Киеве из-за марафона перекроют часть дорог.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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