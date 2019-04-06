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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 11:00: Потери на фронте. Перекрытие дорог в Киеве

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 11:00 – российские оккупационные войска 17 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один боец погиб. 6 и 7 апреля в Киеве из-за марафона перекроют часть дорог.

      Также в выпуске:

      Курт Волкер сказал, что президент Украины окажется под давлением РФ.

      Ветераны АТО и ООС, волонтеры, врачи и журналисты с 2014 года написали более 400 книг о российско-украинской войне.

      Основатель Tesla подтвердил, что логотип многомиллиардной корпорации – это нос кота.

      blog_ava
      Зеленский vs Порошенко: кто завоюет зрительскую аудиторию на дебатах?
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      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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