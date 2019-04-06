Выпуск новостей за 11:00: Потери на фронте. Перекрытие дорог в Киеве

В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 11:00 – российские оккупационные войска 17 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один боец погиб. 6 и 7 апреля в Киеве из-за марафона перекроют часть дорог.

Также в выпуске: Курт Волкер сказал, что президент Украины окажется под давлением РФ. Ветераны АТО и ООС, волонтеры, врачи и журналисты с 2014 года написали более 400 книг о российско-украинской войне. Основатель Tesla подтвердил, что логотип многомиллиардной корпорации – это нос кота.

Источник: 24 канал