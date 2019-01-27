Выпуск новостей за 11:00: Протесты "желтых жилетов". Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 11:00 – десятки тысяч людей во Франции вновь вышли на протест против политики президента Эммануэля Макрона. Прийти на акцию намерены и сторонники правительства, которые называют себя "красными шарфами". 26 января боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Информации о погибших и раненых нет.
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Источник: 24 канал
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