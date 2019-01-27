Выпуск новостей за 11:00: Протесты "желтых жилетов". Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 11:00 – десятки тысяч людей во Франции вновь вышли на протест против политики президента Эммануэля Макрона. Прийти на акцию намерены и сторонники правительства, которые называют себя "красными шарфами". 26 января боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Информации о погибших и раненых нет.

Также в выпуске: Группа подростков избила мужчину в центре Киева. В Украине чтят память жертв Холокоста. Торнадо в Турции: на популярном курорте из-за стихии погибли двое людей.