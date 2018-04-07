Выпуск новостей за 11:00: Встреча "нормандской четвёрки". Взятка Супрун

В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 11:00 – Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что готов встретиться с руководителями МИД Франции, ФРГ и РФ при определенных условиях. Опубликовано видео от НАБУ, на котором глава "радикалов" Киево-Святошинского района Александр Богачев предлагает взятку в. о. министру здравоохранения Ульяне Супрун.

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