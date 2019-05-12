Выпуск новостей за 11:00: Выборы в Литве. Ограничения на Кубе

В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 11:00 – в Литве выбирают нового президента: на высший пост в государстве претендуют девять кандидатов. Фаворитами считают трех, все они поддерживают Украину и считают Россию агрессором. На Кубе ввели ограничения на продажу населению бытовых товаров и продуктов. Гражданам выдадут специальные книги с указанием нормы в месяц.

Также в выпуске: Порошенко уволил заместителя главы администрации Алексея Филатова. В Минкульте отметили, что Киевский патриархат прекратил существование и восстановить его нельзя. Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двух украинских военных ранили. Народный депутат Сергей Лещенко ответил на заявление адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

Источник: 24 канал