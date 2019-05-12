Выпуск новостей за 11:00: Выборы в Литве. Ограничения на Кубе
В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 11:00 – в Литве выбирают нового президента: на высший пост в государстве претендуют девять кандидатов. Фаворитами считают трех, все они поддерживают Украину и считают Россию агрессором. На Кубе ввели ограничения на продажу населению бытовых товаров и продуктов. Гражданам выдадут специальные книги с указанием нормы в месяц.
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Народный депутат Сергей Лещенко ответил на заявление адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.
Источник: 24 канал
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