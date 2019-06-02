Выпуск новостей за 11:00: Задержание полицейских. Трагедия на рок-фестивале

В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 11:00 – в Переяславе-Хмельницком в реанимацию попал 5-летний мальчик с огнестрельным ранением головы – подозревают, что в него стреляли полицейские, которых уже задержали. На этно-рок фестивале на Днепропетровщине начался сильный дождь и ураган – один человек погиб, двое пострадали. Организаторы отменили все запланированные мероприятия.

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В финале Лиги чемпионов победил "Ливерпуль". "Красные" обыграли "Тоттенхэм", забив два гола и не пропустив ни одного. "Ливерпуль" выиграл главный клубный трофей Европы в шестой раз.