Выпуск новостей за 12:00: Обращение депутатов к ГПУ. Письмо от Сенцова

В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 12:00 – в Верховной Раде обсуждают резонансную новость о прослушивании журналистки "Схем". Депутаты- еврооптимисты уже обратились к Генпрокурору за разъяснениями этой ситуации. Ведь считают такие действия недопустимыми. Активисты получили письмо от Олега Сенцова, в котором он сообщил, что похудел до 72 килограммов, но чувствует себя бодро.

Также в выпуске: Информацию о выбросах вредных веществ в Крыму передали в ООН и ОБСЕ. Лозунг "Слава Украине" разместили на новой форме национальной сборной Украины по футболу. Российские и сирийские бомбардировщики атаковали провинцию Идлиб, погибли 13 человек.