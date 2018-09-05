13:49
5 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 17°C
  • четверг
    24°C 17°C
  • пятница
    25°C 20°C
  • суббота
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 12:00: Обращение депутатов к ГПУ. Письмо от Сенцова

Выпуск новостей 21 Читати новину українською

В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 12:00 – в Верховной Раде обсуждают резонансную новость о прослушивании журналистки "Схем". Депутаты- еврооптимисты уже обратились к Генпрокурору за разъяснениями этой ситуации. Ведь считают такие действия недопустимыми. Активисты получили письмо от Олега Сенцова, в котором он сообщил, что похудел до 72 килограммов, но чувствует себя бодро.

Также в выпуске:

Информацию о выбросах вредных веществ в Крыму передали в ООН и ОБСЕ.

Лозунг "Слава Украине" разместили на новой форме национальной сборной Украины по футболу.

Российские и сирийские бомбардировщики атаковали провинцию Идлиб, погибли 13 человек.

Теги: Выпуск новостей Верховная Рада ГПУ Олег Сенцов журналисты
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
4 сентября, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук