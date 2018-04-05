Выпуск новостей за 12:00: Отзыв подозрения Бубенчику. Ядовитый "Новичок"
В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 12:00 – Генпрокуратура отозвала подозрение активисту Майдана Ивану Бубенчику. В Великобритании установили, где изготовили "Новичок", которым отравили Сергея Скрипаля.
Также в выпуске:
Надежду Савченко, которой инкриминируют попытку государственного переворота, проверят на полиграфе.
В Верховной Раде депутаты рассматривают законопроект о нацбезопасности.
Пленнику Кремля Владимиру Балухе, которого судят в оккупированном Крыму, стало хуже.
В окрестностях Зайцево пророссийские боевики ведут провокационный огонь.
Источник: 24 Канал
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