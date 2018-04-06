Выпуск новостей за 12:00: Ситуация на фронте. Санкции против олигархов из России
В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 12:00 – перемирие на Донбассе не наступило: несмотря на договоренности, пророссийские боевики 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Соединенные Штаты уже сегодня могут ввести новые санкции против российских олигархов.
Также в выпуске:
Суд в Южной Корее признал экс-президента виновным во взяточничестве.
Две волынянки пекут паски по столетнему рецепту.
Суд отпустил капитана крымского судна "Норд" до основного рассмотрения.
Политзаключенному Владимиру Балуху оккупационный суд Крыма отказался смягчить меру пресечения.
Источник: 24 Канал
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