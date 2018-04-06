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ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 12:00: Ситуация на фронте. Санкции против олигархов из России

Выпуск новостей 21 Читати новину українською

В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 12:00 – перемирие на Донбассе не наступило: несмотря на договоренности, пророссийские боевики 27 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Соединенные Штаты уже сегодня могут ввести новые санкции против российских олигархов.

Также в выпуске:

Суд в Южной Корее признал экс-президента виновным во взяточничестве.

Две волынянки пекут паски по столетнему рецепту.

Суд отпустил капитана крымского судна "Норд" до основного рассмотрения.

Политзаключенному Владимиру Балуху оккупационный суд Крыма отказался смягчить меру пресечения.

Теги: Война на Донбассе Новости России Бизнес Новости США Санкции Вооруженные Силы Украины Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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