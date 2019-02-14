Выпуск новостей за 12:00: Возвращение Супрун. Свадебный марафон
В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 12:00 – суд частично разблокировал работу Министерства здравоохранения, а Ульяна Супрун вернулась на место исполняющего обязанности. В Украине сегодня можно круглосуточно заключать брак, из-за этого в Киеве влюбленные "штурмуют" центральный ЗАГС.
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В Крыму ФСБ арестовала четырех крымских татар. В их дома в городке Октябрьское оккупанты наведались с обысками утром 14 февраля.
Суд третий день избирает меру пресечения Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк.
На Донбассе пророссийские боевики десять раз открывали огонь по нашим армейцам, один военный ранен.
Источник: 24 канал
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