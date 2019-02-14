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      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Выпуск новостей за 12:00: Возвращение Супрун. Свадебный марафон

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 12:00 – суд частично разблокировал работу Министерства здравоохранения, а Ульяна Супрун вернулась на место исполняющего обязанности. В Украине сегодня можно круглосуточно заключать брак, из-за этого в Киеве влюбленные "штурмуют" центральный ЗАГС.

      Также в выпуске:

      В Крыму ФСБ арестовала четырех крымских татар. В их дома в городке Октябрьское оккупанты наведались с обысками утром 14 февраля.

      Суд третий день избирает меру пресечения Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк.

      На Донбассе пророссийские боевики десять раз открывали огонь по нашим армейцам, один военный ранен.

      blog_ava
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
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      Теги: Выпуск новостей Ульяна Супрун
      Источник: 24 канал
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