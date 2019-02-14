Выпуск новостей за 12:00: Возвращение Супрун. Свадебный марафон

В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 12:00 – суд частично разблокировал работу Министерства здравоохранения, а Ульяна Супрун вернулась на место исполняющего обязанности. В Украине сегодня можно круглосуточно заключать брак, из-за этого в Киеве влюбленные "штурмуют" центральный ЗАГС.

Также в выпуске: В Крыму ФСБ арестовала четырех крымских татар. В их дома в городке Октябрьское оккупанты наведались с обысками утром 14 февраля. Суд третий день избирает меру пресечения Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. На Донбассе пророссийские боевики десять раз открывали огонь по нашим армейцам, один военный ранен.