Выпуск новостей за 12:00: Зону экологического бедствия покидают люди. Британские визы россиян

В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 12:00 – с оккупированного Крыма едут люди, а завод "Титан" вроде приостановил свою работу. Из-за отравления Скрипалей Великобритания пересмотрит визы на проживание у 700 россиян. Таким образом в Соединенном Королевстве пытаются уменьшить влияние России.

Также в выпуске: В Николаевской области мужчина стрелял по детям.



Сутки на фронте прошли без потерь.



В Харькове разыскивают нарколога Елену Федирко.