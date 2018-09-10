Выпуск новостей за 12:00: Зону экологического бедствия покидают люди. Британские визы россиян
В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 12:00 – с оккупированного Крыма едут люди, а завод "Титан" вроде приостановил свою работу. Из-за отравления Скрипалей Великобритания пересмотрит визы на проживание у 700 россиян. Таким образом в Соединенном Королевстве пытаются уменьшить влияние России.
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Источник: 24 канал
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