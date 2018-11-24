Выпуск новостей за 13:00: Год создания Госбюро расследований. Увольнение главы Черновицкой ОГА
В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 13:00 – Государственное бюро расследований до сих пор не открыло ни одного дела. Хотя по документам уже год существует, а его директор Роман Труба анонсировал первые производства еще в сентябре. Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности главы Черновицкой областной государственной администрации.
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Источник: 24 канал
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