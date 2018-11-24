Выпуск новостей за 13:00: Год создания Госбюро расследований. Увольнение главы Черновицкой ОГА

В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 13:00 – Государственное бюро расследований до сих пор не открыло ни одного дела. Хотя по документам уже год существует, а его директор Роман Труба анонсировал первые производства еще в сентябре. Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности главы Черновицкой областной государственной администрации.

Также в выпуске: На Востоке снова не спокойно, пророссийские боевики 11 раз открывали огонь по нашим позициям. Украина отмечает 85 годовщину Голодомора, который длился долгих 17 месяцев: с апреля 1932 по ноябрь 1933 года. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в большинстве областей Украины.