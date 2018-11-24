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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019

      Выпуск новостей за 13:00: Год создания Госбюро расследований. Увольнение главы Черновицкой ОГА

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 13:00 – Государственное бюро расследований до сих пор не открыло ни одного дела. Хотя по документам уже год существует, а его директор Роман Труба анонсировал первые производства еще в сентябре. Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности главы Черновицкой областной государственной администрации.

      Также в выпуске:

      На Востоке снова не спокойно, пророссийские боевики 11 раз открывали огонь по нашим позициям.

      Украина отмечает 85 годовщину Голодомора, который длился долгих 17 месяцев: с апреля 1932 по ноябрь 1933 года.

      Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в большинстве областей Украины.

      Теги: Новости Черновцов Государственное бюро расследований Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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