Выпуск новостей за 13:00: Нарушение режима тишины. Допрос экипажа "Норда"
В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 13:00 – за время "пасхального перемирия" пророссийские боевики нарушили режим тишины более 230 раз. Экипаж судна "Норд" допросят в СБУ.
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Источник: 24 Канал
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