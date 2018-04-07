Выпуск новостей за 13:00: Нарушение режима тишины. Допрос экипажа "Норда"

В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 13:00 – за время "пасхального перемирия" пророссийские боевики нарушили режим тишины более 230 раз. Экипаж судна "Норд" допросят в СБУ.

Также в выпуске: В Канаде разбился автобус с хоккейной командой, много погибших и раненых. На фронте ранили двух украинских военнослужащих. На время пасхальных праздников на пунктах пропуска упростят режим пересечения линии разграничения.