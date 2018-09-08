Выпуск новостей за 13:00: Новый российский фейк. Стрельба в США
В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 13:00 – пропаганда РФ утверждает, что американские делегации едут в аннексированный Крым, поскольку признают полуостров российским. .В Соединенных Штатах Америки женщина перепутала квартиры и застрелила соседа вместо вора.
Также в выпуске:
По меньшей мере шесть человек погибли в Турции в результате ДТП с туристическим автобусом.
Пророссийски боевики 32 раза открывали огонь по нашим позициям, один украинский военный погиб, двое получили ранения.
Из Лукьяновского СИЗО сбежал преступник, который отбывал наказание за умышленное убийство.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии