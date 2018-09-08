Выпуск новостей за 13:00: Новый российский фейк. Стрельба в США

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 13:00 – пропаганда РФ утверждает, что американские делегации едут в аннексированный Крым, поскольку признают полуостров российским. .В Соединенных Штатах Америки женщина перепутала квартиры и застрелила соседа вместо вора.

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