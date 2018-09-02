Выпуск новостей за 13:00: Поджог авто депутата-свободовца. Взрывы в Сирии

В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 13:00 – в Ровно подожгли элитное авто депутата-свободовца, машина была припаркована возле дома, где живет 30-летний депутат городского совета Святослав Стельмащук. По меньшей мере четыре взрыва прогремели в Сирии, по состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала, об этом сообщил телеканал CNN.

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Сенцову не дадут умереть, его будут кормить принудительно, об этом заявил в интервью британской газете The Independent Виктор Медведчук.

За минувшие сутки один наш боец погиб, еще двое получили ранения.

Во второй половине дня на заседании Вселенского собора в Стамбуле рассмотрят вопрос предоставления Украине разрешения на автокефалию.