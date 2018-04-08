Выпуск новостей за 13:00: Попытка бегства экипажа судна "Норд". Обвинения США

В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 13:00 – экипаж судна "Норд" пытался незаконно выехать из Украины. В Госдепартаменте США заявили, что Россия ответственна за химическую атаку в Сирии.

Также в выпуске: Верующие восточного обряда сегодня отмечают Пасху. Несмотря на Пасху, пророссийские боевики 42 раза обстреляли наши позиции на фронте. Один военный получил ранения. МИД Украины проверяет, есть ли среди пострадавших в нападении в Мюнстере украинцы. По меньшей мере 70 человек погибли в результате химической атаки в Сирии. Бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери Юлии предлагают сменить имена и переехать в Соединенные Штаты.