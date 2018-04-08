Выпуск новостей за 13:00: Попытка бегства экипажа судна "Норд". Обвинения США
В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 13:00 – экипаж судна "Норд" пытался незаконно выехать из Украины. В Госдепартаменте США заявили, что Россия ответственна за химическую атаку в Сирии.
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Источник: 24 Канал
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