Выпуск новостей за 13:00: Потепление в Украине. Взрыв в многоэтажке

В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 13:00 – Украину снова ждет потепление. По всей территории температура поднимется на 3-5 градусов. Взрыв в столичной многоэтажке произошел ночью накануне. Сдетонировало прямо в мусоропроводе. Впоследствии еще и вспыхнул пожар.

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В Киеве 19-летняя водитель элитного Porsche сбила 14 метров барьеров и пешеходных ограждений. В итоге ее авто перевернулось и загорелось, а его куски после столкновения разлетелись. Журналисты выяснили, что она – дочь Сергея Евтягина, который ранее был депутатом Енакиевского горсовета от "Партии регионов".

Атаки на украинскую армию не прекращаются. За сутки враг обстрелял позиции армии 8 раз. Обошлось без потерь, отчитался штаб ООС.