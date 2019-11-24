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      Выпуск новостей за 13:00: Потепление в Украине. Взрыв в многоэтажке

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 13:00 – Украину снова ждет потепление. По всей территории температура поднимется на 3-5 градусов. Взрыв в столичной многоэтажке произошел ночью накануне. Сдетонировало прямо в мусоропроводе. Впоследствии еще и вспыхнул пожар.

      Также в выпуске:

      Конгресс США может предусмотреть в оборонном бюджете на 2020 год введение санкционных мер против российского газопровода "Северный поток-2" в Европу в обход Украины.

      В Киеве 19-летняя водитель элитного Porsche сбила 14 метров барьеров и пешеходных ограждений. В итоге ее авто перевернулось и загорелось, а его куски после столкновения разлетелись. Журналисты выяснили, что она – дочь Сергея Евтягина, который ранее был депутатом Енакиевского горсовета от "Партии регионов".

      Атаки на украинскую армию не прекращаются. За сутки враг обстрелял позиции армии 8 раз. Обошлось без потерь, отчитался штаб ООС.

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      Теги: Новости Киева Новости недвижимости Взрыв Выпуск новостей
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