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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Выпуск новостей за 13:00: Протесты во Франции. Погибшие украинские герои

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 13:00 – Первомайские забастовки во Франции закончились массовыми столкновениями. В больницах оказались более 40 человек. За апрель Украина потеряла 15 военнослужащих. И это не просто статистика, а жизни людей, которые добровольно пожертвовали собой, чтобы мы могли провести демократические выборы, отгулять праздники и вообще жить привычной жизнью.

      Также в выпуске:

      За последние сутки враг 18 раз били по позициям наших защитников, двое военных ВСУ получили ранения.

      По Кировоградской области пронесся смерч, его снял местный фермер.

      В столице Венесуэлы во время массовых акций против действующего диктаторского режима погибли двое людей.

      blog_ava
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      Теги: Протесты Протесты "желтых жилетов" Потери Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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