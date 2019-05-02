Выпуск новостей за 13:00: Протесты во Франции. Погибшие украинские герои

В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 13:00 – Первомайские забастовки во Франции закончились массовыми столкновениями. В больницах оказались более 40 человек. За апрель Украина потеряла 15 военнослужащих. И это не просто статистика, а жизни людей, которые добровольно пожертвовали собой, чтобы мы могли провести демократические выборы, отгулять праздники и вообще жить привычной жизнью.

Также в выпуске: За последние сутки враг 18 раз били по позициям наших защитников, двое военных ВСУ получили ранения. По Кировоградской области пронесся смерч, его снял местный фермер. В столице Венесуэлы во время массовых акций против действующего диктаторского режима погибли двое людей.

Источник: 24 канал