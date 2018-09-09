Выпуск новостей за 13:00: Раскрытие убийства сумского депутата. Протесты в России
В выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 13:00 – бывшего депутата сумского горсовета Анатолия Жука убила собственная жена, убеждены в прокуратуре. Там утверждают, что именно она стреляла – свидетельствуют все собранные доказательства. В России начались запланированные общегосударственные протесты против пенсионной реформы, уже есть информация о задержании людей в различных городах федераци
Также в выпуске:
Ситуация на фронте.
В Киеве проходят международные спортивные соревнования Intersport Fes.
Утром в Киеве нетрезвый водитель на бешеной скорости сбил женщину, железный забор, вышел из машины и уснул в кустах. Женщина погибла от травм.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии