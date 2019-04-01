Выпуск новостей за 13:00: Результаты выборов-2019. Реакция кандидатов

В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 13:00 – Центральная избирательная комиссия начала обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года – сейчас подсчитали 71,27% голосов избирателей. Журналисты 24 канала собрали материал, как на промежуточные результаты выборов реагировали в штабах тройки лидеров президентской гонки.

Также в выпуске: Независимые наблюдатели общественной сети "Опора" параллельно подсчитали голоса на выборах. Результаты активистов почти не разнятся с данными экзит-полов. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам с нынешним главой государства Петром Порошенко. Центризбирком сообщил, что на выборах президента проголосовали 63,5% избирателей.

Источник: 24 канал