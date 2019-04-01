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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 13:00: Результаты выборов-2019. Реакция кандидатов

      Выпуск новостей 327 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 13:00 – Центральная избирательная комиссия начала обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года – сейчас подсчитали 71,27% голосов избирателей. Журналисты 24 канала собрали материал, как на промежуточные результаты выборов реагировали в штабах тройки лидеров президентской гонки.

      Также в выпуске:

      Независимые наблюдатели общественной сети "Опора" параллельно подсчитали голоса на выборах. Результаты активистов почти не разнятся с данными экзит-полов.

      Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам с нынешним главой государства Петром Порошенко.

      Центризбирком сообщил, что на выборах президента проголосовали 63,5% избирателей.

      blog_ava
      Забавные розыгрыши и шутки на 1 апреля, которые точно запомнятся всем
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      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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