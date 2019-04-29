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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Выпуск новостей за 13:00: Состояние здоровья политзаключенного Бекирова. Наводнение в Индонезии

      Выпуск новостей 1

      В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 13:00 – в симферопольском СИЗО украинском политзаключенному Эдему Бекирову больше недели не предоставляют жизненно необходимых медикаментов. По словам родных, вероятность возникновения у него диабетической комы растет с каждым днем. Бенкулу, западную провинцию Индонезии, заливают тропические дожди. Вследствие этого погибло уже более 30 людей

      Также в выпуске:

      Как в Украине празднуют Поливальный понедельник.

      В американском Балтиморе неизвестный расстрелял людей прямо во дворе баптистской церкви.

      На пикник за город: какие правила безопасности нужно соблюдать.

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      Теги: Украинцы в плену РФ Индонезия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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