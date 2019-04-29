Выпуск новостей за 13:00: Состояние здоровья политзаключенного Бекирова. Наводнение в Индонезии
В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 13:00 – в симферопольском СИЗО украинском политзаключенному Эдему Бекирову больше недели не предоставляют жизненно необходимых медикаментов. По словам родных, вероятность возникновения у него диабетической комы растет с каждым днем. Бенкулу, западную провинцию Индонезии, заливают тропические дожди. Вследствие этого погибло уже более 30 людей
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Источник: 24 канал
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