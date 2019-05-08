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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      Выпуск новостей за 13:00: Взрыв гранаты в Днепропетровской области. Украинцы в плену

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 13:00 – правоохранители устанавливают причину взрыва гранаты на Днепропетровщине, от которой погиб человек. Украинского консула не пустили к незаконно задержанному Россией украинцу Владимиру Балуху.

      Также в выпуске:

      Одесские таможенники разоблачили огромную партию кокаина.

      Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении надбавок для военных.

      Сегодня Украина уже в пятый раз отмечает День памяти и примирения в противовес советскому Дню победы.

      Боевики 25 раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате погиб украинский военный.

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      Теги: Взрыв Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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