Выпуск новостей за 13:00: Взрыв гранаты в Днепропетровской области. Украинцы в плену

В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 13:00 – правоохранители устанавливают причину взрыва гранаты на Днепропетровщине, от которой погиб человек. Украинского консула не пустили к незаконно задержанному Россией украинцу Владимиру Балуху.

Также в выпуске: Одесские таможенники разоблачили огромную партию кокаина. Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении надбавок для военных. Сегодня Украина уже в пятый раз отмечает День памяти и примирения в противовес советскому Дню победы. Боевики 25 раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате погиб украинский военный.

Источник: 24 канал