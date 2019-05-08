Выпуск новостей за 13:00: Взрыв гранаты в Днепропетровской области. Украинцы в плену
В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 13:00 – правоохранители устанавливают причину взрыва гранаты на Днепропетровщине, от которой погиб человек. Украинского консула не пустили к незаконно задержанному Россией украинцу Владимиру Балуху.
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Источник: 24 канал
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