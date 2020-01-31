Выпуск новостей за 14:00: Импичмент Трампа. Подозрение архитектору Киева
В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 14:00 – В США может завершиться суд по делу Дональда Трампа. Сегодня в сенате решат, объявлять ли ему импичмент. НАБУ объявило подозрение бывшему главному архитектору Киева Сергею Целовальнику и гендиректору "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде. Их подозревают в сговоре, который нанес ущерб на сумму более девяти миллионов гривен.
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