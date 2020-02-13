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      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
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      Выпуск новостей за 14:00: Масштабное ДТП в Одессе. Ермак в СНБО

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 14:00 – в Одессе произошло масштабное ДТП с участием пяти машин. В больницу госпитализировали трех участников ДТП, серьезные травмы у водителя микроавтобуса. Владимир Зеленский вывел из состава СНБО бывшего главу Офиса президента. И пригласил туда нового – Андрея Ермака.

      Также в выпуске:

      В Псковской области России микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате сильного столкновения погибли 8 украинцев, в том числе водитель транспорта.

      За украинцами, которые уже должны были вернуться из эпицентра смертельного китайского вируса, до сих пор никто не прибыл.

      В Брюсселе состоится срочная встреча министров здравоохранения стран ЕС. Они должны разработать совместный план противодействия распространению коронавируса.

      В Минске согласовали еще один участок разведения сил и передали новый список пленных.

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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Одессы СНБО Андрей Ермак Выпуск новостей
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