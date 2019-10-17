Выпуск новостей за 14:00: НАБУ задержало Гладковского. Протесты в Лондоне

В выпуске новостей за 17 октября по состоянию на 14:00 - бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского задержало Национальное антикоррупционное бюро. В Лондоне в час пик остановилось метро. Так протестовали активисты движения против изменения климата. Они выбрались на крышу вагона одного из поездов и пытались развернуть баннер

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