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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 14:00: НАБУ задержало Гладковского. Протесты в Лондоне

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 октября по состоянию на 14:00 - бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского задержало Национальное антикоррупционное бюро. В Лондоне в час пик остановилось метро. Так протестовали активисты движения против изменения климата. Они выбрались на крышу вагона одного из поездов и пытались развернуть баннер

      Также в выпуске:

      Бунтуют третью ночь подряд: протесты в Барселоне переросли в беспорядки. Люди поджигают свалки, авто и разворачивают баррикады на улицах.

      Директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексей Веремийчик исчез 12 октября. Он вместе с друзьями рыбачил на озере Любязь в Любешивском районе.

      Депутаты приняли во втором чтении и в целом проект закона №1010 про обличителей коррупции. Согласно ему, люди, которые помогают раскрывать коррупционные преступления, смогут получить от государства вознаграждение.

      blog_ava
      Главные новости 18 октября: подозрение Гладковскому и "мирный" план России
      сегодня
      898
      Теги: Выпуск новостей Великобритания Олег Гладковский НАБУ Укроборонпром климат
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