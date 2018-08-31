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Выпуск новостей за 14:00: Отравление детей на Буковине. Мемуары Олланда

Выпуск новостей 14 Читати новину українською

В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 14:00 – 14 юных спортсменов в возрасте от 5 до 12 лет отравились в оздоровительном комплексе города Вижница, состояние пострадавших удовлетворительное. Бывший президент Франции в своих мемуарах рассказал, как проходили переговоры в Минске, которые оценил довольно скептически.

Также в выпуске:

Несмотря на договоренность прекратить обстрелы, пророссийские боевики за прошедшие сутки 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, хотя интенсивность обстрелов значительно уменьшилась.

В Днепре молодые парень и девушка прыгнули с окна апартаментов ТРЦ, вокруг тел нашли рассыпанные лепестки роз.

На оборонном помещении утилизации мин завода имени Свердлова в Нижнем Новгороде, Россия, в результате взрыва погибли трое человек, столько же находятся под завалами.

Теги: Дети и несовершеннолетние Выпуск новостей Минские договоренности Франсуа Олланд Новости Черновцов
Источник: 24 канал
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