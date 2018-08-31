Выпуск новостей за 14:00: Отравление детей на Буковине. Мемуары Олланда

В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 14:00 – 14 юных спортсменов в возрасте от 5 до 12 лет отравились в оздоровительном комплексе города Вижница, состояние пострадавших удовлетворительное. Бывший президент Франции в своих мемуарах рассказал, как проходили переговоры в Минске, которые оценил довольно скептически.

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