Выпуск новостей за 14:00: Последнее слово Януковича. Парламентская ассамблея НАТО
В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 14:00 – Виктор Янукович так и не сказал последнее слово перед приговором. На видеосвязь с судом он не вышел из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил накануне во время игры в теннис. На Парламентской ассамблее НАТО внимание приковано к противостоянию агрессии России.
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Источник: 24 канал
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