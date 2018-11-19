Выпуск новостей за 14:00: Последнее слово Януковича. Парламентская ассамблея НАТО

В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 14:00 – Виктор Янукович так и не сказал последнее слово перед приговором. На видеосвязь с судом он не вышел из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил накануне во время игры в теннис. На Парламентской ассамблее НАТО внимание приковано к противостоянию агрессии России.

Также в выпуске: В Киеве произошла уличная забастовка из-за холодных батарей. Объединительный Собор украинских церквей состоится в декабре. Об этом сообщили в секретариате Вселенского патриархата. Украину сегодня снова засыплет снегом, об этом предупреждают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.