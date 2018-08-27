Выпуск новостей за 14:00: Разгон протестующих. Задержание крымского татарина

В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 14:00 – в понедельник утром, 27 августа, полиция разогнала протестующих на главной площади Кишинева в Молдове. Российские пограничники задержали крымского татарина Решата Мединова на выезде из оккупированного полуострова, об этом сообщили в Меджлисе.

Также в выпуске: На Харьковщине до сих пор тлеет свалка. Сенатора Маккейна похоронят в воскресенье на военном кладбище в Мэриленде. Вести с фронта: боевики обстреляли село на Луганщине, двое военных погибли.