Выпуск новостей за 14:00: Разгон протестующих. Задержание крымского татарина
В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 14:00 – в понедельник утром, 27 августа, полиция разогнала протестующих на главной площади Кишинева в Молдове. Российские пограничники задержали крымского татарина Решата Мединова на выезде из оккупированного полуострова, об этом сообщили в Меджлисе.
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Сенатора Маккейна похоронят в воскресенье на военном кладбище в Мэриленде.
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Источник: 24 канал
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