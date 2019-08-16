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      Выпуск новостей за 14:00: Смертельное ДТП на Львовщине. Нападение на Куприя

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 14:00 – В аварии на Львовщине погиб шестилетний мальчик. Еще двое детей и трое взрослых получили травмы. Их доставили в больницу. В Гостомеле под Киевом неизвестные напали на Виталия Куприя – депутата Верховной рады восьмого созыва. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам пострадавший.

      Также в выпуске:

      На Тернопольщине 25-летний парень попал под поезд "Рахов – Киев". Люди, которые стояли рядом, пытались предупредить его криками, но тот не слышал, потому что был в наушниках.

      Меру пресечения Юрию Грымчаку и его сообщнику будут выбирать в Чернигове. Об этом сообщила адвокат одного из подозреваемых Татьяна Матяш. Правда, время и даже день избрания пока не известны.

      Бывшего главу МВД Украины времен Януковича Виталия Захарченко арестовали, но только заочно. Печерский районный суд города Киева избрал беглецу меру пресечения в виде содержания под стражей.

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      Теги: Новости Львова Аварии и ДТП Виталий Куприй Дети и несовершеннолетние Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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