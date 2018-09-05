Выпуск новостей за 14:00: Суд по делу Вышинского. Увольнение Продана
В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 14:00 – в Херсоне состоялось очередное заседание суда по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Адвокаты подсудимого заявили, что у подсудимого накануне произошел инфаркт. Правительство уволило главного фискала страны Мирослава Продана. Он решил покинуть должность по собственному желанию.
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Источник: 24 канал
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