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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 14:00: Суд по делу Вышинского. Увольнение Продана

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В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 14:00 – в Херсоне состоялось очередное заседание суда по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Адвокаты подсудимого заявили, что у подсудимого накануне произошел инфаркт. Правительство уволило главного фискала страны Мирослава Продана. Он решил покинуть должность по собственному желанию.

Также в выпуске:

Украинская власть передала информацию о химических выбросах в Крыму в ООН и ОБСЕ.

Нардепы протестуют против разрешения слушать разговоры главного редактора программы "Схемы".

В Японии из-за разрушительного тайфуна "Джеби" погибло по меньшей мере 11 человек.

 

Теги: Государственная фискальная служба Судьи Кирил Вышинский Новости Херсона Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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