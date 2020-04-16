Выпуск новостей за 14:00: Танец украинских медиков. Обмен пленными
В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 14:00 – работники Луцкого центра первичной медицинской помощи устроили зажигательные танцы в защитных костюмах и масках прямо на работе. Назвали свой танец – "антикоронавирусным". В Украину вернулись 20 пленных, содержавшихся на подконтрольных России территориях Донецкой и Луганской областей.
Также в выпуске:
Киевская городская больница №6 стала еще одним эпицентром COVID-19 в столице.
Новое рекордное количество умерших от COVID-19 зафиксировали в США.
Верховная Рада снова собралась на внеочередное пленарное заседание.
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