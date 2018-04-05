Выпуск новостей за 14:00: Военная помощь от США. Волонтерская помощь к Пасхе
В выпуске новостей за 5 апреля состоянию на 14:00 – сенатор Роберт Портман сообщил, что США собирается передать Украине защиту от снайперов. Также Штаты должны помочь Украине в борьбе с российской пропагандой. В Черкассах для бойцов на Востоке испекли более тысячи праздничных куличей для акции, которую организовали священники и волонтеры.
Также в выпуске:
В МИД Великобритании заявили, что в России был повод для отравления Скрипаля.
Полтавщина, Черниговщина и Сумщина приходят в себя после большой воды.
СБУ сообщила, что в Генштабе Минобороны РФ заказали убийство Мосийчука.
Скандал в Facebook.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Юлия Скрипаль впервые после отравления пообщалась по телефону с российской родственницейсегодня, 15:56
-
"Власть меня не интересует": Вакарчук объяснил, почему оказался среди кандидатов на постсегодня, 15:19
-
Детсады, больницы, база боеприпасов: где в Украине обнаружили опасную проводку (документ)сегодня, 14:17
Комментарии