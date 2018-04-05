Выпуск новостей за 14:00: Военная помощь от США. Волонтерская помощь к Пасхе

В выпуске новостей за 5 апреля состоянию на 14:00 – сенатор Роберт Портман сообщил, что США собирается передать Украине защиту от снайперов. Также Штаты должны помочь Украине в борьбе с российской пропагандой. В Черкассах для бойцов на Востоке испекли более тысячи праздничных куличей для акции, которую организовали священники и волонтеры.

Также в выпуске: В МИД Великобритании заявили, что в России был повод для отравления Скрипаля. Полтавщина, Черниговщина и Сумщина приходят в себя после большой воды. СБУ сообщила, что в Генштабе Минобороны РФ заказали убийство Мосийчука. Скандал в Facebook.