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ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 14:00: Военная помощь от США. Волонтерская помощь к Пасхе

Выпуск новостей 5 Читати новину українською

В выпуске новостей за 5 апреля состоянию на 14:00 – сенатор Роберт Портман сообщил, что США собирается передать Украине защиту от снайперов. Также Штаты должны помочь Украине в борьбе с российской пропагандой. В Черкассах для бойцов на Востоке испекли более тысячи праздничных куличей для акции, которую организовали священники и волонтеры.

Также в выпуске:

В МИД Великобритании заявили, что в России был повод для отравления Скрипаля.

Полтавщина, Черниговщина и Сумщина приходят в себя после большой воды.

СБУ сообщила, что в Генштабе Минобороны РФ заказали убийство Мосийчука.

Скандал в Facebook.

Теги: Война на Донбассе Новости США Волонтеры Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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