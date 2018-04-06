Выпуск новостей за 14:00: Заявление Гройсмана. Отравление Скрипаля
В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 14:00 – премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что турбины Siemens не должны заработать на территории аннексированного Крыма. Британские следователи сообщили, что яд "Новичок" изготовили на российской военной исследовательской базе Шиханы в Саратовской области.
Также в выпуске:
Две волынянки пекут куличи по 100-летнему рецепту.
К обвинению Британии также открыто присоединилась Франция.
Соединенные Штаты уже сегодня могут ввести новые санкции против российских олигархов.
Суд отпустил капитана крымского судна "Норд" до основного рассмотрения.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии