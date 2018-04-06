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Выпуск новостей за 14:00: Заявление Гройсмана. Отравление Скрипаля

Выпуск новостей 26 Читати новину українською

В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 14:00 – премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что турбины Siemens не должны заработать на территории аннексированного Крыма. Британские следователи сообщили, что яд "Новичок" изготовили на российской военной исследовательской базе Шиханы в Саратовской области.

Также в выпуске:

Две волынянки пекут куличи по 100-летнему рецепту.

К обвинению Британии также открыто присоединилась Франция.

Соединенные Штаты уже сегодня могут ввести новые санкции против российских олигархов.

Суд отпустил капитана крымского судна "Норд" до основного рассмотрения.

Теги: отравление Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Владимир Гройсман Siemens Выпуск новостей Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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