Выпуск новостей за 14:00: Заявление Гройсмана. Отравление Скрипаля

В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 14:00 – премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что турбины Siemens не должны заработать на территории аннексированного Крыма. Британские следователи сообщили, что яд "Новичок" изготовили на российской военной исследовательской базе Шиханы в Саратовской области.

Также в выпуске: Две волынянки пекут куличи по 100-летнему рецепту. К обвинению Британии также открыто присоединилась Франция. Соединенные Штаты уже сегодня могут ввести новые санкции против российских олигархов. Суд отпустил капитана крымского судна "Норд" до основного рассмотрения.