Выпуск новостей за 15:00: Новые детали дела Скрипалей. Катаклизмы в Японии

В випуксу новостей за 8 августа по состоянию на 15:00 – подозреваемые в отравлении Скрипалей, россияне Руслан Боширов и Александр Петров, перед химатакой в Солсбери минимум 6 раз посещали Женеву. В Японии число жертв землетрясения растет, страну уже почти неделю терроризируют катаклизмы.

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