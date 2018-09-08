Выпуск новостей за 15:00: Новые детали дела Скрипалей. Катаклизмы в Японии
В випуксу новостей за 8 августа по состоянию на 15:00 – подозреваемые в отравлении Скрипалей, россияне Руслан Боширов и Александр Петров, перед химатакой в Солсбери минимум 6 раз посещали Женеву. В Японии число жертв землетрясения растет, страну уже почти неделю терроризируют катаклизмы.
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Источник: 24 канал
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