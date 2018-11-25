Выпуск новостей за 15:00: Новые протесты "евробляхеров". Химическая атака в Сирии
В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 15:00 – владельцы автомобилей на еврономерах вновь блокируют дороги, протестуя против нового закона о растаможке авто, который уже вступил в действие. В Сирии обстреляли город Алеппо снарядами с содержанием хлорного газа. 107 человек погибли, среди которых и дети.
Также в выпуске:
Российский пограничный корабль "Дон" в Азовском море пошел на таран украинского буксира "Яны Капу", который направлялся из Одессы в Мариуполь.
Вступили в силу новые законы касательно автомобилей на европейских номерах: теперь для ввоза "евробляхи" в режиме транзита придется отдать полную сумму растаможки, и даже тем, кто завозит машину не впервые.
Пророссийские боевики семь раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, во время обстрелов погиб один защитник Украины.
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