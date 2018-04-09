Выпуск новостей за 15:00: Переговоры в Турции. Наводнение в Украине
В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 15:00 – Турция поддержала ввод миротворцев ООН на Донбасс. Синоптики назвали регионы, которым угрожает наводнение.
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Источник: 24 Канал
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