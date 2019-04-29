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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Выпуск новостей за 15:00: Празднование Поливального понедельника. Подтопления на Тернопольщине

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 15:00 – Поливальный понедельник празднуют в разных городах Украины, а наиболее интересные мероприятия проходят в Киеве и Львове. В последнем к праздничным развлечениям традиционно присоединился и мэр Андрей Садовый. Из-за сильных ливней подтопило Тернопольщину, больше всего пострадали 4 района: там подтоплены дороги, хозяйства и повалены деревья.

      Также в выпуске:

      В симферопольском СИЗО украинскому политзаключенному Бекирову не предоставляют медикаментов, вероятность возникновения у него диабетической комы растет каждый день.

      Бенкулу, западную провинцию Индонезии, заливают тропические дожди. В результате природного бедствия погибли уже более 30 человек.

      В американском Балтиморе неизвестный расстрелял людей прямо во дворе баптистской церкви.

      blog_ava
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      сегодня
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      Теги: Пасха Стихийный бедствия Тернополь Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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