Выпуск новостей за 15:00: Празднование Поливального понедельника. Подтопления на Тернопольщине

В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 15:00 – Поливальный понедельник празднуют в разных городах Украины, а наиболее интересные мероприятия проходят в Киеве и Львове. В последнем к праздничным развлечениям традиционно присоединился и мэр Андрей Садовый. Из-за сильных ливней подтопило Тернопольщину, больше всего пострадали 4 района: там подтоплены дороги, хозяйства и повалены деревья.

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