Выпуск новостей за 15:00: Решение судьбы томоса. Защити ребенка в Сумах
В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 15:00 – в Стамбуле на собрании всех верховных архиереев Константинопольской Православной Церкви рассматривают вопрос предоставления Украине разрешения на автокефалию. В Сумах бабушка 8-летней Полины пытается вернуть себе внучку, искать правды уже пошла в суд, ведь, говорит, соцслужбы отдали ее внучку на воспитание матери, которая ее бьет и мучает.
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Сенцову не дадут умереть, его будут кормить принудительно, такое заявил в интервью британской газете The Independent Виктор Медведчук.
За прошедшие сутки один наш боец погиб, еще двое получили ранения.
Молдаванина, которому на три года запрещен въезд в Украину, сумские пограничники обнаружили во время проверки машины на украино-российской границе.
Источник: 24 канал
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