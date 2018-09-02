Выпуск новостей за 15:00: Решение судьбы томоса. Защити ребенка в Сумах

В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 15:00 – в Стамбуле на собрании всех верховных архиереев Константинопольской Православной Церкви рассматривают вопрос предоставления Украине разрешения на автокефалию. В Сумах бабушка 8-летней Полины пытается вернуть себе внучку, искать правды уже пошла в суд, ведь, говорит, соцслужбы отдали ее внучку на воспитание матери, которая ее бьет и мучает.

Также в выпуске: Сенцову не дадут умереть, его будут кормить принудительно, такое заявил в интервью британской газете The Independent Виктор Медведчук. За прошедшие сутки один наш боец погиб, еще двое получили ранения. Молдаванина, которому на три года запрещен въезд в Украину, сумские пограничники обнаружили во время проверки машины на украино-российской границе.