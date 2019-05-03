Выпуск новостей за 15:00: Трагедия на Николаевщине. Конкурс на должность спикера Зеленского

В выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 15:00 – на Николаевской свалке произошел обвал мусора. В результате погиб 9-летний ребенок ромской национальности. В пресс-службе Владимира Зеленского сообщили, что стать спикером новоизбранного президента хотят три тысячи людей. Среди кандидатов – профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, актеры и даже студенты.

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