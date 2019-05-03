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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Выпуск новостей за 15:00: Трагедия на Николаевщине. Конкурс на должность спикера Зеленского

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 15:00 – на Николаевской свалке произошел обвал мусора. В результате погиб 9-летний ребенок ромской национальности. В пресс-службе Владимира Зеленского сообщили, что стать спикером новоизбранного президента хотят три тысячи людей. Среди кандидатов – профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, актеры и даже студенты.

      Также в выпуске:

      Неизвестные устроили разбойное нападение и ограбили дом нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника под Киевом.

      Официальные результаты выборов опубликовали в газете "Голос Украины": по итогам второго тура избранным президентом стал Владимир Зеленский.

      Год назад на Донбассе завершилась Антитеррористическая операция: реагируя на новые вызовы ее переформатировали в Операцию объединенных сил.

      В Индии бушует один из самых мощных циклонов за последние четверть века, на восточном побережье страны эвакуировали почти миллион жителей.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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