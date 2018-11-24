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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019
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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019

      Выпуск новостей за 15:00: Ухудшение погодных условий. Чествование памяти Голодомора

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 15:00 – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в большинстве областей Украины, завтра прогнозируют мокрый снег и дождь. В мире чтят 85-ю годовщину Голодомора, свечи уже зажгли в Австралии и Сиднее.

      Также в выпуске:

      Почаевская лавра больше не принадлежит Московскому патриархату, Министерство юстиции Украины отменило незаконную перерегистрацию сооружений монастыря.

      Государственное бюро расследований до сих пор не открыло ни одного дела, хотя по документам уже год существует.

      Теги: Голодомор Снег в Украине Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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