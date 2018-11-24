Выпуск новостей за 15:00: Ухудшение погодных условий. Чествование памяти Голодомора

В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 15:00 – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в большинстве областей Украины, завтра прогнозируют мокрый снег и дождь. В мире чтят 85-ю годовщину Голодомора, свечи уже зажгли в Австралии и Сиднее.

Также в выпуске: Почаевская лавра больше не принадлежит Московскому патриархату, Министерство юстиции Украины отменило незаконную перерегистрацию сооружений монастыря. Государственное бюро расследований до сих пор не открыло ни одного дела, хотя по документам уже год существует.