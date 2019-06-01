Выпуск новостей за 15:00: Взрыв на российском заводе. Фестиваль комиксов в Киеве
В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 15:00 – в России на оборонном заводе прогремели взрывы. По меньшей мере 19 человек получили ранения. В Киеве открылся фестиваль комикс-культуры Comic-Con, где ежегодно собираются фанаты со всей страны.
Также в выпуске:
Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон.
С временно неподконтрольных территорий передали тело сапера, который три дня назад пропал без вести.
В столице сотни людей вышли на акцию, чтобы напомнить, что Россия до сих пор силой удерживает украинцев в своих тюрьмах.
Волонтеры организовали праздник для детей в больнице "Охматдет".
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии