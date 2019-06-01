Выпуск новостей за 15:00: Взрыв на российском заводе. Фестиваль комиксов в Киеве

В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 15:00 – в России на оборонном заводе прогремели взрывы. По меньшей мере 19 человек получили ранения. В Киеве открылся фестиваль комикс-культуры Comic-Con, где ежегодно собираются фанаты со всей страны.

Также в выпуске: Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон. С временно неподконтрольных территорий передали тело сапера, который три дня назад пропал без вести. В столице сотни людей вышли на акцию, чтобы напомнить, что Россия до сих пор силой удерживает украинцев в своих тюрьмах. Волонтеры организовали праздник для детей в больнице "Охматдет".

Источник: 24 канал