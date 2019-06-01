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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 15:00: Взрыв на российском заводе. Фестиваль комиксов в Киеве

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 15:00 – в России на оборонном заводе прогремели взрывы. По меньшей мере 19 человек получили ранения. В Киеве открылся фестиваль комикс-культуры Comic-Con, где ежегодно собираются фанаты со всей страны.

      Также в выпуске:

      Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон.

      С временно неподконтрольных территорий передали тело сапера, который три дня назад пропал без вести.

      В столице сотни людей вышли на акцию, чтобы напомнить, что Россия до сих пор силой удерживает украинцев в своих тюрьмах.

      Волонтеры организовали праздник для детей в больнице "Охматдет".

      blog_ava
      Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
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      Теги: Новости России Взрыв Новости Киева Фестивали Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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