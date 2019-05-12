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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 15:00: Заявление Кернеса о декоммунизованном названии улицы. День матери

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 15:00 – харьковский городской голова хочет вернуть декоммунизованному проспекту имя Жукова. Петиция, которую разместили на сайте городского совета, набрала соответствующее количество голосов – более пяти тысяч голосов. День матери отмечают в 85 странах мира. Украина к этой традиции присоединились 20 лет назад.

      Также в выпуске:

      Петр Порошенко уволил заместителя главы администрации.

      В Киеве сожгли авто известного журналиста и политолога Владимира Егорова.

      На фронте двое военных ранены.

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      Теги: Геннадий Кернес Выпуск новостей Декоммунизация
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