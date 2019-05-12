Выпуск новостей за 15:00: Заявление Кернеса о декоммунизованном названии улицы. День матери
В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 15:00 – харьковский городской голова хочет вернуть декоммунизованному проспекту имя Жукова. Петиция, которую разместили на сайте городского совета, набрала соответствующее количество голосов – более пяти тысяч голосов. День матери отмечают в 85 странах мира. Украина к этой традиции присоединились 20 лет назад.
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