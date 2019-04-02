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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 16:00: Декрет для мужчин. Последние данные от ЦИК

      Выпуск новостей 53 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 16:00 – в Украине готовят нововведения для отцов. Планируют ввести дополнительный декретный отпуск для мужчин. Несколько сотых процентов не хватает до окончательной проработки электронных протоколов голосования украинцев. В ЦИК уже обработали более 99% документов.

      Также в выпуске:

      Юлия Тимошенко никого не поддерживает во втором туре.

      Украинцы призывают лидеров избирательной гонки принять участие в дебатах.

      Оценку первому туру выборов дали в международной миссии ENEMO

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
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      Теги: Выборы Президента 2019 ЦИК Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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