Выпуск новостей за 16:00: Декрет для мужчин. Последние данные от ЦИК
В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 16:00 – в Украине готовят нововведения для отцов. Планируют ввести дополнительный декретный отпуск для мужчин. Несколько сотых процентов не хватает до окончательной проработки электронных протоколов голосования украинцев. В ЦИК уже обработали более 99% документов.
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Украинцы призывают лидеров избирательной гонки принять участие в дебатах.
Оценку первому туру выборов дали в международной миссии ENEMO
Источник: 24 канал
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