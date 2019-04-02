Выпуск новостей за 16:00: Декрет для мужчин. Последние данные от ЦИК

В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 16:00 – в Украине готовят нововведения для отцов. Планируют ввести дополнительный декретный отпуск для мужчин. Несколько сотых процентов не хватает до окончательной проработки электронных протоколов голосования украинцев. В ЦИК уже обработали более 99% документов.

Также в выпуске: Юлия Тимошенко никого не поддерживает во втором туре. Украинцы призывают лидеров избирательной гонки принять участие в дебатах. Оценку первому туру выборов дали в международной миссии ENEMO

Источник: 24 канал