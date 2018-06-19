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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 16:00: "Дело 26 февраля" в оккупированном Крыму. Письмо Путину

Выпуск новостей 8 Читати новину українською

В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 16:00 – в оккупированном Крыму осудили пятерых фигурантов так называемого "дела 26 февраля". Российские деятели культуры написали письмо Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Также в выпуске:

Военные ветераны, которые утром под Радой прорвали кордон полиции, начали расходиться. АТОвци, афганцы и участники миротворческих миссий приехали из разных областей в Киев с требованием индексировать пенсии и сохранить все льготы для участников боевых действий.

Украина попросила ООН посодействовать освобождению украинских политзаключенных, которые находятся за решеткой в России.

В больнице умер Иван Драч. Выдающегося поэта и драматурга не стало на 82-м году жизни.

Херсонский суд продлил арест на два месяца Елене Одновол, которая агитировала за Путина в Крыму.

Штаб ООС обнародовал очередные доказательства присутствия российских военных на оккупированной территории Донбасса.

Теги: Новости России Олег Сенцов Новости Крыма Аннексия Крыма Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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