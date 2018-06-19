Выпуск новостей за 16:00: "Дело 26 февраля" в оккупированном Крыму. Письмо Путину

В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 16:00 – в оккупированном Крыму осудили пятерых фигурантов так называемого "дела 26 февраля". Российские деятели культуры написали письмо Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского политзаключенного Олега Сенцова.

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