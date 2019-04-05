Выпуск новостей за 16:00: История дебатов в мире. Испытания ракеты "Нептун"
В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 16:00 – мировая практика свидетельствует, что дебаты – это лучший способ показать всю суть кандидатов. Первые телевизионные дебаты состоялись в США еще в 1960 году. На полигоне в Одесской области испытали крылатую ракету "Нептун". Уже позже ее поставят на вооружение военно-морских сил Украины.
Также в выпуске:
Результаты первого тура выборов ЦИК может объявить уже в воскресенье, 7 апреля.
Источник: 24 канал
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