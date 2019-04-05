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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 16:00: История дебатов в мире. Испытания ракеты "Нептун"

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 16:00 – мировая практика свидетельствует, что дебаты – это лучший способ показать всю суть кандидатов. Первые телевизионные дебаты состоялись в США еще в 1960 году. На полигоне в Одесской области испытали крылатую ракету "Нептун". Уже позже ее поставят на вооружение военно-морских сил Украины.

      Также в выпуске:

      Результаты первого тура выборов ЦИК может объявить уже в воскресенье, 7 апреля.

       

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      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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