Выпуск новостей за 16:00: История дебатов в мире. Испытания ракеты "Нептун"

В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 16:00 – мировая практика свидетельствует, что дебаты – это лучший способ показать всю суть кандидатов. Первые телевизионные дебаты состоялись в США еще в 1960 году. На полигоне в Одесской области испытали крылатую ракету "Нептун". Уже позже ее поставят на вооружение военно-морских сил Украины.

Также в выпуске: Результаты первого тура выборов ЦИК может объявить уже в воскресенье, 7 апреля.

Источник: 24 канал