Выпуск новостей за 16:00: Кандидаты в президенты проголосовали. Выборы в России
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 16:00 – один за одним в первой половине дня проголосовали кандидаты в президенты. Украинцы не голосуют в России. Четыре избирательных участка для безопасности перенесли в соседние страны – Финляндию, Грузию и Казахстан.
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Источник: 24 канал
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