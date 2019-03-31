Выпуск новостей за 16:00: Кандидаты в президенты проголосовали. Выборы в России

В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 16:00 – один за одним в первой половине дня проголосовали кандидаты в президенты. Украинцы не голосуют в России. Четыре избирательных участка для безопасности перенесли в соседние страны – Финляндию, Грузию и Казахстан.

Также в выпуске: В Украине фиксируют сотни нарушений на выборах. Новые данные о явке избирателей показали в ЦИК.

Источник: 24 канал