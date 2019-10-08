Выпуск новостей за 16:00: Карикатура от Джима Керри. Самоубийца в центре Киева
В выпуске новостей за 8 октября по состоянию на 16:00 – известный американский актер высмеял Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Джим Керри нарисовал на них карикатуру. Загадочное самоубийство в центре Киева. В столичном офисе Метрополитена, который находится на улице Большая Васильковская, повесился мужчина.
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