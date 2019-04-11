Выпуск новостей за 16:00: Обстрелы на фронте. Судьба Brexit
В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 16:00 – народные депутаты в Верховной Раде уже третью неделю рассматривают закон о языке. Возле одной из столичных концертных площадок акция против гастролей россиян в Украине закончилась массовой дракой.
Также в выпуске:
Народные депутаты в Верховной Раде уже третью неделю рассматривают закон о языке.
На днях в Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за вспышки кори. В США уже зафиксировано 465 случаев заболевания.
Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором: 71% избирателей отдадут свой голос за Владимира Зеленского, а 29% – за Петра Порошенко.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии