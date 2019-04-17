Выпуск новостей за 16:00: Протесты в Лондоне. Выборы за рубежом

В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 16:00 – два дня подряд в Лондоне протестуют против изменения климата. Полиция арестовала почти 300 активистов. Во время первого тура более 400 тысяч человек изменили место голосования на зарубежное. Однако проголосовали лишь чуть больше 50 тысяч. Причина такой низкой явки проста - нехватка участков и большие расстояния.

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