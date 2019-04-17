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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 16:00: Протесты в Лондоне. Выборы за рубежом

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 16:00 – два дня подряд в Лондоне протестуют против изменения климата. Полиция арестовала почти 300 активистов. Во время первого тура более 400 тысяч человек изменили место голосования на зарубежное. Однако проголосовали лишь чуть больше 50 тысяч. Причина такой низкой явки проста - нехватка участков и большие расстояния.

      Также в выпуске:

      Пожар в Нотр-Даме могло вызвать короткое замыкание. Такова одна из версий местных криминалистов, пишет одно из французских изданий.

      Премьер-министр Владимир Гройсман поставил ультиматум перед главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым – если стоимость газа не снизится до 24 апреля, то он может забыть про свою должность.

      В Пакистане сильные дожди, песчаная буря и наводнения унесли жизни около сорока человек, еще почти полторы сотни пострадали.

      blog_ava
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      Теги: Выборы Президента 2019 климат Великобритания Протесты Лондон Выпуск новостей
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