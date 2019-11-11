Выпуск новостей за 16:00: Разведение войск возле Петровского. Побег президента Боливии

В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 16:00 – разведение войск вблизи Петровского завершилось. Далее проведут разминирование территории, на это должны потратить еще неделю. Ушел из высшей должности в стране, сел на самолет и улетел из столицы – и это речь идет не о Януковиче, а о другом друге Путина – президенте Боливии. Власть пока перешла замглаве сената Жанин Аньес.

Также в выпуске: Зеленский предлагает всеукраинское голосование и одним из первых станет вопрос продажи земли иностранцам. На восточном побережье Австралии не утихают лесные пожары, в двух штатах объявлено чрезвычайное положение. Между сторонниками УПЦ КП и представителями суда произошло столкновение.