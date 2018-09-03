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Выпуск новостей за 16:00: Санкции против России. Ryanair в Украине

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 16:00 – Евросоюз продлил персональные санкции против политиков и компаний России еще на полгода. Лоукост Ryanair совершил первый рейс из Украины.

Также в выпуске:

В Кривом Роге произошла масштабная утечка хлора. Около 30 килограмм вещества вытекло во время транспортировки.

Президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект об изменениях в Конституции, согласно которым Черноморскому флоту РФ запрещается арендовать военные базы в Крыму на конституционном уровне.

На Донбассе так называемое "школьное перемирие" так и не наступило. 16 прицельных обстрелов боевики совершили по позициям украинских сил за прошедшие сутки.

Как на Востоке отметили Первый звонок.

В Харькове придумали, как спасти лес от вредителей.

 

Теги: Новости России авиация Санкции Ryanair Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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