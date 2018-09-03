Выпуск новостей за 16:00: Санкции против России. Ryanair в Украине

В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 16:00 – Евросоюз продлил персональные санкции против политиков и компаний России еще на полгода. Лоукост Ryanair совершил первый рейс из Украины.

Также в выпуске:

В Кривом Роге произошла масштабная утечка хлора. Около 30 килограмм вещества вытекло во время транспортировки.



Президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект об изменениях в Конституции, согласно которым Черноморскому флоту РФ запрещается арендовать военные базы в Крыму на конституционном уровне.



На Донбассе так называемое "школьное перемирие" так и не наступило. 16 прицельных обстрелов боевики совершили по позициям украинских сил за прошедшие сутки.



Как на Востоке отметили Первый звонок.



В Харькове придумали, как спасти лес от вредителей.