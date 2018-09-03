Выпуск новостей за 16:00: Санкции против России. Ryanair в Украине
В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 16:00 – Евросоюз продлил персональные санкции против политиков и компаний России еще на полгода. Лоукост Ryanair совершил первый рейс из Украины.
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